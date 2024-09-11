Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в области Зоя Вовк. Сейчас подозреваемого доставляют в суд для избрания меры пресечения.

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Пострадавший рассказал об избиении

Ветеран Анатолий Гончаренко рассказал, что на улице вечером 3 сентября он встретился с жителем Смелы, с которым у его родителей был конфликт.

Родителей на дороге "подрезали" и начали унижать. Из-за этого конфликта они сфотографировали машину с номерными знаками. И я опубликовал сообщение с фотографией авто и написал, что хотел выяснить об этом конфликте. Но не таким путем, как оно было, а просто хотел узнать, в чем был конфликт и решить это, –

заявил он.

Диалог, как отметил бывший военнослужащий, закончился его избиением.

"Они сразу подошли и начали оскорблять, требовать деньги за авто. Начали ставить меня на "счетчик". Буквально через несколько минут разговора тот, что на меня кричал и обзывал, он сразу начал бить. То есть я ему ничего не говорил против: никаких угроз не было, все тихо-мирно", – отметил ветеран.

Видео конфликта на своей странице в Фейсбуке опубликовал общественный деятель Анатолий Терещенко. После инцидента Анатолия Гончаренко поддержали коллеги-военные. Когда ситуация получила огласку, ветеран решил обратиться в правоохранительные органы.