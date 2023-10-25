Директор КУ "Муниципальная варта" города Черноморска Петр Канарьян прокомментировал избиение военного. Он записал и выложил в своих соцсетях видеообращение.

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Что рассказали в "Муниципальной варте"

По словам Канарьяна, около 23:50 поступил вызов на горячую линию "Муниципальной варты" о драке. Когда представители коммунального учреждения приехали на место, драка уже завершилась, а потерпевший лежал на земле. Этого человека не стали двигать, потому что он был сильно избит. Сотрудники "Муниципальной варты" вызвали полицию и скорую, а также оказали этому военному первую помощь. Личности нападавших установили.

Нападавшие – это тоже военные. Это была потасовка между военными. Поэтому личности все установлены, у полиции все данные есть,

– заметил он.

Канарьян заявил, что "Муниципальная варта" и общественное формирование "Патруль Общественной Безопасности" помогли родственникам потерпевшего добраться до больницы, в которую скорая помощь отвезла избитого военного. По его словам, этот мужчина был в сознании. В медицинском учреждении он подтвердил, что это была потасовка между военнослужащими, и не стал сразу писать заявление.

Директор городского "Муниципальной варты" сообщил, что полиция получила заявление вечером 24 октября. Ее написали родственники потерпевшего. Также он дал понять, что причиной конфликта стали алкогольные напитки.

К сожалению, на нетрезвую голову военные между собой подрались и вышла такая ситуация,

– подытожил Канарьян.

Он призвал украинцев беречь себя и не злоупотреблять алкоголем.

Объяснение инцидента в Черноморске: видео Петра Канарьяна



Что этому предшествовало

В ночь с 22 на 23 октября в Черноморске на улице Лазурной возле магазина "Верже" избили военнослужащего. Соцсетями распространяется видео с камеры наблюдения, которая запечатлела драку.

На кадрах было показано, как группа избила военного. Нападавшие били потерпевшего даже после того, как тот упал. Сообщалось, что после потасовки у этого мужчины исчезли карточки, военный билет, а также смартфон.

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