Директор КУ "Муніципальна варта" міста Чорноморськ Петро Канар'ян прокоментував побиття військового. Він записав та виклав у своїх соцмережах відеозвернення.

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Що розповіли в "Муніципальній варті"

За словами Канар'яна, близько 23:50 поступив виклик на гарячу лінію "Муніципальної варти" про бійку. Коли представники комунальної установи приїхали на місце, бійка вже завершилася, а потерпілий лежав на землі. Цього чоловіка не стали рухати, бо він був сильно побитий. Співробітники "Муніципальної варти" викликали поліцію та швидку, а також надали цьому військовому першу допомогу. Особистості нападників встановили.

Нападники – це також військові. Це була бійка між військовими. Тому особи всі встановлені, у поліції всі дані є,

– зауважив він.

Канар'ян заявив, що "Муніципальна варта" та громадське формування "Патруль Громадської Безпеки" допомогли родичам потерпілого дістатися лікарні, до якої швидка допомога відвезла побитого військового. За його словами, цей чоловік був притомним. У медичному закладі він підтвердив, що це була бійка між військовослужбовцями, та не став одразу писати заяву.

Директор міської "Муніципальної варти" повідомив, що поліція отримала заяву ввечері 24 жовтня. Її написали родичі потерпілого. Також він дав зрозуміти, що причиною конфлікту стали алкогольні напої.

На жаль, на нетверезу голову військові між собою побилися і вийшла така ситуація,

– підсумував Канар'ян.

Він закликав українців берегти себе та не зловживати алкоголем.

Пояснення інциденту у Чорноморську: відео Петра Канар'яна



Що цьому передувало

У ніч з 22 на 23 жовтня у Чорноморську на вулиці Лазурній біля магазину "Верже" побили військовослужбовця. Соцмережами шириться відео з камери спостереження, яка зафільмувала бійку.

На кадрах було показано, як група осіб побила військового. Нападники били потерпілого навіть після того, як той впав. Повідомлялося, що після бійки в цього чоловіка зникли картки, військовий квиток, а також смартфон.

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