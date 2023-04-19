Мужчину перевели из Волынской областной больницы 19 апреля. Жена Анатолия рассказала, что его избил старший по званию военнослужащий.

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В каком состоянии военный

Грищук чувствует себя лучше. Жена рассказала, что он пришел в себя. Он начал говорить, но не может ходить. По словам врачей, это тяжелая травма головы. На руках – много синяков, на спине, на бедре ушибы и на лице.

Анатолий рассказал, что военный отказался общаться с журналистами. Его жена отметила, что Анатолий ушел в армию в первый день полномасштабного вторжения. Через три месяца боев получил тяжелое ранение.

13 февраля он вернулся в воинскую часть, служил в воинской части во Владимире, пока не случился конфликт. Врачи отмечали, что состояние военного изначально было тяжелым. Его забрали в реанимацию, а затем – в нейрохирургическое.

Офицер был замешан в аварии

Имя офицера, вероятно, избившего солдата, в ДБР не называют. Спикер Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко рассказала, что офицеру – 22 года.

Он находился в казарме воинской части, где произошло избиение, по решению суда. В феврале 2023 года мужчина вызвал смертельное ДТП в городе Владимир. В суд направили обвинительный акт по той аварии.

Что известно об избиении