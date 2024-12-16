ВСК изучила видео, аудиозаписи и показания пострадавших. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Новости.Live.

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Какие нарушения обнаружили в бригаде

Все материалы дела были переданы в Государственное бюро расследований.

Согласно информации, военнослужащих заставляли отдавать часть денежного вознаграждения за участие в боевых действиях на личные карточки отдельных лиц. Тех, кто отказывался это делать, жестоко избивали, нанося травмы, что приводили к разрывам органов и переломов костей черепа, даже держали в клетках.

Яцык отметила, что этому есть многочисленные доказательства: видео, аудиозаписи и свидетельства. Их изучает ГБР.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров отреагировал на показания о жестоком обращении с военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде ВСУ. Он анонсировал законопроект о Военном омбудсмене, который будет заниматься защитой прав военных.