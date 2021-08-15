Ужасный инцидент с избиением журналиста не случаен

Это ужасные кадры. Одно дело – когда об этом читаешь, другое – когда видишь. Это позор и стыд. Причем в квадрате, потому что речь идет об избиении журналиста. Далее читайте на украинском.

Саме такі речі російська пропаганда використовує для дискредитації нашої країни, зокрема і на Заході. Але це будуть використовувати й ті західні політики, які не хочуть входження України до ЄС і НАТО. Тому що це суперечить демократичним цінностям.

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Ще більш небезпечним є те, що такі речі руйнують країну зсередини. Під прикриттям патріотичних гасел це насправді працює на інтереси ворога. Проте, керівник Нацкорпусу каже, що нападники начебто вже "понесли покарання", а також перепросили у журналіста.

Цікаво, хто і як їх покарав?

І чи перепросили у правоохоронців, на яких нападали на Банковій? Я вже чув конспірологічну версію, що в Нацкорпусі нібито все узгодили й полагодили з Порошенком (оскільки побитий журналіст представляв видання, яке входить в медіапул експрезидента). Не знаю.

Я чудово розумію, що політики, особливо наші, – дуже цинічні, і вчорашні опоненти можуть стати союзниками, коли йдеться про спільного ворога або спільні інтереси. Прикладів таких мені відомо дуже багато.

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Але є червоні лінії, за які заступати не можна. І те, що відбулося, вибачати не можна. За це треба карати. Але по закону. І дуже сподіваюсь, що покарання відбудеться.

І треба розуміти, що цей жахливий інцидент не є випадковим

Він є наслідком культу сили й насильства, який існує в праворадикальних організаціях. І якщо не карати за таке насильство, то ми зіткнемося з його ланцюговою реакцією.