Адвокат 19-летнего юноши заявил, что "тестостерон сделал свое дело". Однако подчеркнул, что решение считает незаконным. Настаивал на домашнем аресте.
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Защита говорит, что юношу подстрекали
Защитник заявил журналистам, что его клиент на самом деле "Не отбитый парень, а вполне нормальный человек, который поступил некрасиво".
Адвокат добавил, что во время акции кто-то начал подстрекать юношу. Якобы говорили, что это плохой журналист, а его подзащитный не смог критически мыслить.
Что говорит сам подозреваемый
Парень не отвечал на вопросы журналистов. Однако сказал, что он сожалеет и признает свою вину.
Избиение журналистов на митинге под ОП: что известно
- Возле Офиса президента 14 августа проходила акция протеста представителей "Национального корпуса".
- Активисты утверждали о капитуляции на фронте. Также "Нацкорпус" протестовал из-за ареста их собратьев, которых подозревают в рэкете.
- На акции произошли столкновения между представителями "Нацкорпуса" и полицией. 8 полицейских получили травмы.
- Несколько молодых людей, которые предположительно касаются "Нацкорпуса", напали на журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного.
- Они сначала его оскорбляли, а потом жестоко избили.
- В "Нацкорпусе" действия молодых людей осудили.