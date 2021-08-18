Адвокат 19-летнего юноши заявил, что "тестостерон сделал свое дело". Однако подчеркнул, что решение считает незаконным. Настаивал на домашнем аресте.

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Защита говорит, что юношу подстрекали

Защитник заявил журналистам, что его клиент на самом деле "Не отбитый парень, а вполне нормальный человек, который поступил некрасиво".

Адвокат добавил, что во время акции кто-то начал подстрекать юношу. Якобы говорили, что это плохой журналист, а его подзащитный не смог критически мыслить.

Что говорит сам подозреваемый

Парень не отвечал на вопросы журналистов. Однако сказал, что он сожалеет и признает свою вину.

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