Сначала нападавшие нецензурно ругались и угрожали журналисту. В частности, что вырвут сережку из ушей. Впоследствии злоумышленники набросились на Кужельного с кулаками.

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Весь процесс нападавшие снимали на видео. Впоследствии его обнародовали в одном из закрытых телеграм-каналов.

Нападение на Кужельного: смотрите видео 18+

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