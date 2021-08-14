Спершу нападники нецензурно лаялися та погрожували журналісту. Зокрема, що вирвуть сережку з вух. Згодом зловмисники накинулися на Кужельного з кулаками.

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Увесь процес нападники знімали на відео. Згодом його оприлюднили в одному зі закритих телеграм-каналів.

Напад на Кужельного: дивіться відео

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