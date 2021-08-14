Спершу нападники нецензурно лаялися та погрожували журналісту. Зокрема, що вирвуть сережку з вух. Згодом зловмисники накинулися на Кужельного з кулаками.
Зауважте Винні будуть покарані, – Монастирський відреагував на сутички під ОП
Увесь процес нападники знімали на відео. Згодом його оприлюднили в одному зі закритих телеграм-каналів.
Напад на Кужельного: дивіться відео
Що відбувалося у Києві
- Під Офісом Президента 14 серпня спалахнула жорстка сутичка між представниками Національного корпусу та правоохоронцями.
- Представники Нацкорпусу прийшли в урядовий квартал на акцію "Ні – капітуляції!". Вони розпилювали газ, пускали димові шашки та намагалися прорватися до ОП. Правоохоронці зупинили представників Нацкорпусу.
- Під час сутики постраждали 8 поліцейських. У Нацкорпусі також заявили, що їхні представники отримали травми.
- Очільник МВС Укарїни Денис Монастирський заявив, що "за фактом нанесення тілесних ушкоджень співробітникам поліції розпочато кримінальне провадження". Міністр наголосив: винних притягнуть до відповідальності.
- Глава Нацполіції Ігор Клименко заявив, що правоохоронці – за мирне проведення акцій.