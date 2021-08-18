Адвокат 19-річного юнака заявив, що "тестостерон зробив свою справу". Проте наголосив, що рішення вважає незаконним. Наполягав на домашньому арешті.
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Захист каже, що юнака підбурювали
Захисник заявив журналістам, що його клієнт насправді "Не відбитий хлопець, а цілком нормальна людина, який вчинила некрасиво".
Адвокат додав, що під час акції хтось почав підбурювати юнака. Мовляв, говорили, нібито це поганий журналіст, а його підзахисний не зміг критично мислити.
Що каже сам підозрюваний
Хлопець не відповідав на питання журналістів. Однак сказав, що він жалкує та визнає свою провину.
Побиття журналістів на мітингу під ОП: що відомо
- Біля Офісу президента 14 серпня відбувалась акція протесту представників "Національного корпусу".
- Активісти стверджували про капітуляцію на фронті. Також "Нацкорпус" протестував через арешт їх побратимів, яких підозрюють у рекеті.
- На акції стались сутички між представниками "Нацкорпусу" й поліцією. 8 поліцейських отримали травми.
- Кілька молодиків, які ймовірно дотичні до "Нацкорпусу", напали на журналіста видання "Букви" Олександра Кужельного.
- Вони спочатку його ображали, а потім жорстоко побили.
- У "Нацкорпусі" дії молодиків засудили.