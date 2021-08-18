Адвокат 19-річного юнака заявив, що "тестостерон зробив свою справу". Проте наголосив, що рішення вважає незаконним. Наполягав на домашньому арешті.

Читайте також Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео

Захист каже, що юнака підбурювали

Захисник заявив журналістам, що його клієнт насправді "Не відбитий хлопець, а цілком нормальна людина, який вчинила некрасиво".

Адвокат додав, що під час акції хтось почав підбурювати юнака. Мовляв, говорили, нібито це поганий журналіст, а його підзахисний не зміг критично мислити.

Що каже сам підозрюваний

Хлопець не відповідав на питання журналістів. Однак сказав, що він жалкує та визнає свою провину.

Побиття журналістів на мітингу під ОП: що відомо