Избиение девочки в Одессе: в полиции назвали причину жестокой расправы

Полиция расследует жестокое избиение группой школьников девочки-подростка в Одессе. Пока удалось выяснить, что участниками драки были знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города.

Об этом сообщается в заявлении МВД в Facebook.

24 канал сообщал, что 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.

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Причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой отношения, начал приставать к потерпевшей,

– сообщили в МВД.

Там добавили, что сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней обиженная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку.

Правоохранители отметили, что родители всех правонарушительниц уже привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

В МВД также добавили, что, учитывая, что на видео избиение девочки усматриваются признаки уголовного правонарушения, дело расследуют как хулиганство.