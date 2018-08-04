Избиение девочки в Одессе: в полиции назвали причину жестокой расправы
Полиция расследует жестокое избиение группой школьников девочки-подростка в Одессе. Пока удалось выяснить, что участниками драки были знакомые между собой подростки 13-14 лет, которые в свое время учились в одной из школ Малиновского района города.
Об этом сообщается в заявлении МВД в Facebook.
24 канал сообщал, что 31 июля в Одессе группа девушек-подростков жестоко избили сверстницу, а затем забрали ее вещи. Вся драка сопровождалась криками: "Как оно – быть шлюхой?" и нецензурной лексикой.
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Причиной конфликта между девушками стал парень, который раньше встречался с одной из нападавших, а затем, расставшись с девушкой отношения, начал приставать к потерпевшей,
– сообщили в МВД.
Там добавили, что сначала девушки выясняли отношения словесно, а через несколько дней обиженная девушка, заручившись поддержкой подруг, устроила своей конкурентке драку.
Правоохранители отметили, что родители всех правонарушительниц уже привлечены к административной ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
В МВД также добавили, что, учитывая, что на видео избиение девочки усматриваются признаки уголовного правонарушения, дело расследуют как хулиганство.