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Избиение нардепа Левченко: прокуратура открыла еще одно уголовное производство

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Нардеп Левченко избит
Нардеп Левченко избит

После того, как народного депутата Украины Юрия Левченко избили во время столкновений в Киеве, за дело взялась еще и прокуратура.

Напомним, утром 9 марта депутат Киевсовета Святослав Кутняк сообщил, что неизвестные титушки чуть ли не до потери сознания избили представителя "Свободы" Юрия Левченко. Кроме того, по его словам, нардепу несколько раз брызнули в глаза из газового баллончика. Как утверждает политик, в результате таких действий он отвез его в больницу.

Зато в полиции утверждают обратное. Правоохранители, в частности, отмечают, что к месту демонтажа гаражей, который проводили сотрудники благоустройства, прибыли народный депутат Юрий Левченко и депутат Киевсовета Святослав Кутняк, и пытались бросить бутылку с горючей смесью, в результате чего произошло столкновение.

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Обидчиков Левченко активисты задерживали тоже с драками.

Сначала расследованием дела занялась полиция. Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2. ст. 296 УК (хулиганство). Однако в субботу, 10 марта, стало известно, что инцидент между народным депутатом Украины Юрием Левченко и группой лиц будет расследоваться по ч. 2 ст. 346 УК Украины – "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

При этом расследование уголовного производства по статье хулиганство в связи со столкновениями тоже будет продолжаться.

Теги: Новости Украины Новости политики ГПУ Левченко Юрий Владимирович
Источник: 24 Канал
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