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Побиття нардепа Левченка: прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження

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Нардеп Левченко побитий
Нардеп Левченко побитий

Після того, як народного депутата України Юрія Левченка побили під час сутичок у Києві, за справу взялася ще й прокуратура.

Нагадаємо, уранці 9 березня депутат Київради Святослав Кутняк повідомив, що невідомі тітушки ледь не до втрати свідомості побили представника "Свободи" Юрія Левченка. Крім того, за його словами, нардепу кілька разів бризнули в очі з газового балончика. Як переконує політик, у результаті таких дій він відвіз його до лікарні.

Натомість у поліції стверджують інше. Правоохоронці, зокрема, наголошують, що до місця демонтажу гаражів, який проводили працівники благоустрою, прибули народний депутат Юрій Левченко і депутат Київради Святослав Кутняк, і намагалися кинути пляшку з займистою сумішшю, у результаті чого виникла сутичка.

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Кривдників Левченка активісти затримували теж з бійками.

Спочатку розслідуванням справи зайнялася поліція. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2. ст. 296 ККУ (Хуліганство). Однак у суботу, 10 березня, стало відомо, що інцидент між народним депутатом України Юрієм Левченком та групою осіб розслідуватиметься за ч. 2 ст. 346 КК України – "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча". Про це повідомили у прокуратурі міста Києва.

При цьому розслідування кримінального провадження за стеттею хуліганство у зв'язку сутичками теж триватиме.

Теги: Новини України Новини політики Левченко Юрій Володимирович ГПУ
Джерело: 24 Канал
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