Избиение священника УПЦ МП на Тернопольщине: появился комментарий полиции

Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который произошел в селе Гнездичное Збаражского района во дворе храма между прихожанами Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата.

Об этом 24 каналу рассказал представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

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Он пояснил, что столкновение произошло между прихожанами из-за несогласования времени проведения богослужения в храме.

"В начале января на собрании жители села Гнездичное проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Решение поддержало 70% прихожан. Общины обеих конфессий договорились в будущем ghjdjlbnm литургию в храме по очереди. Такие договоренности продержались две недели. А в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласованности времени проведения богослужения между представителями двух конфессий возникло недоразумение, которое переросло в спор, толкотню", – пояснил Тракало.

По его словам, полиция присутствовала на месте, чтобы не допустить обострения ситуации и правоохранительного порядка.

Никакого применения силы со стороны полиции не было,

– заявил представитель Нацполиции.

Также добавил, что на месте инцидента подразделений спецназначения не было, ведь они выполняют совсем другие поставленные задачи.

Что произошло возле храма в Тернопольской области?

3 февраля в селе Гнездичное, что на Тернопольщине, произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата. На место инцидента прибыла полиция, а в УПЦ МП заявили, что правоохранители избили их священника.

Столкновения возле храма на Тернопольщине: видео