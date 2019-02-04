Избиение священника УПЦ МП на Тернопольщине: появился комментарий полиции
Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который произошел в селе Гнездичное Збаражского района во дворе храма между прихожанами Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата.
Об этом 24 каналу рассказал представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.
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Он пояснил, что столкновение произошло между прихожанами из-за несогласования времени проведения богослужения в храме.
"В начале января на собрании жители села Гнездичное проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Решение поддержало 70% прихожан. Общины обеих конфессий договорились в будущем ghjdjlbnm литургию в храме по очереди. Такие договоренности продержались две недели. А в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласованности времени проведения богослужения между представителями двух конфессий возникло недоразумение, которое переросло в спор, толкотню", – пояснил Тракало.
По его словам, полиция присутствовала на месте, чтобы не допустить обострения ситуации и правоохранительного порядка.
Никакого применения силы со стороны полиции не было,
– заявил представитель Нацполиции.
Также добавил, что на месте инцидента подразделений спецназначения не было, ведь они выполняют совсем другие поставленные задачи.
Что произошло возле храма в Тернопольской области?
3 февраля в селе Гнездичное, что на Тернопольщине, произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата. На место инцидента прибыла полиция, а в УПЦ МП заявили, что правоохранители избили их священника.
Столкновения возле храма на Тернопольщине: видео