11:35
4 фев 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Заоблачные рейтинги РФ. Почему россияне сбивают беспилотники
      Вєсті Кремля
      18:17, 2 февраля
      Вести.UA. Жир: Путинская птичка в кокошнике. Бессмысленные советы Азарова
      Вєсті.UA
      19:09, 2 февраля
      Афера, что ведет к ФБР: куда на самом деле тратят миллионы из коммунальных платежек днепрян
      ЦРУ
      09:00, 1 февраля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить всё: Советский мужчина
      Згадати все
      22:56, 1 февраля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕПИФАНИЙ УМЕР ДЕЦЛ – КИРИЛЛ ТОЛМАЦКИЙ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 АНОМАЛЬНЫЕ МОРОЗЫ В США

      Избиение священника УПЦ МП на Тернопольщине: появился комментарий полиции

      54 Читати новину українською
      В УПЦ МП заявили об избиении полицией священника на Тернопольщине
      В УПЦ МП заявили об избиении полицией священника на Тернопольщине / Фото из открытых источников

      Полиция выясняет все обстоятельства конфликта, который произошел в селе Гнездичное Збаражского района во дворе храма между прихожанами Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата.

      Об этом 24 каналу рассказал представитель Национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

      Читайте также: В Московском патриархате придумали новую байку, чтобы архиереи не переходили в ПЦУ

      Он пояснил, что столкновение произошло между прихожанами из-за несогласования времени проведения богослужения в храме.

      "В начале января на собрании жители села Гнездичное проголосовали за переход к Православной церкви Украины. Решение поддержало 70% прихожан. Общины обеих конфессий договорились в будущем ghjdjlbnm литургию в храме по очереди. Такие договоренности продержались две недели. А в воскресенье, 3 февраля, из-за несогласованности времени проведения богослужения между представителями двух конфессий возникло недоразумение, которое переросло в спор, толкотню", – пояснил Тракало.

      По его словам, полиция присутствовала на месте, чтобы не допустить обострения ситуации и правоохранительного порядка.

      Никакого применения силы со стороны полиции не было,
      –  заявил представитель Нацполиции.

      Также добавил, что на месте инцидента подразделений спецназначения не было, ведь они выполняют совсем другие поставленные задачи.

      Что произошло возле храма в Тернопольской области?
      3 февраля в селе Гнездичное, что на Тернопольщине, произошло столкновение между сторонниками Православной церкви Украины и церкви Московского патриархата. На место инцидента прибыла полиция, а в УПЦ МП заявили, что правоохранители избили их священника.

      Столкновения возле храма на Тернопольщине: видео

       

      Теги: Новости Украины Полиция Православная церковь Украины УПЦ МП Религия Тернополь
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      сегодня , 10:00 "Я Дима, мне 8 лет, и… И нас вчера расстреляли"
      Повернись живим 2134
      Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      сегодня , 08:40 Штаты vs Россия, Трамп vs контрразведка, минюст vs Huawei – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 420
      Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      сегодня , 11:00 Для фанатов морских глубин: команда Navatics создала уникальный подводный дрон
      56
      Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      сегодня , 07:51 Какой трансфер в украинском футболе самый громкий в 2019 году? Опрос
      350
      Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      сегодня , 07:30 Письмо из Луганска: о дружбе и тоске по прошлому
      Ольга Черненко 1145
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Электронное декларирование запустят вовремя, хотя есть проблема, – глава Нацагентства
       14 августа 2016 , 18:48
      Киевский чиновник "погорел" на взятке
       14 мая 2015 , 09:18
      "Лобановский в сорок лет регулярно тест Купера бегал", – российский тренер о работе с легендой Динамо
       28 сентября 2018 , 23:38
      Тренер, який поставив хрест на кар'єрі Зозулі в Бетісі, може в майбутньому очолити Барселону
       13 ноября 2018 , 08:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук