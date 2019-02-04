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      Побиття священика УПЦ МП на Тернопільщині: з'явився коментар поліції

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      В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині
      В УПЦ МП заявили про побиття поліцією священика на Тернопільщині / Фото з відкритих джерел

      Поліція наразі з'ясовує всі обставини конфлікту, який стався у селі Гніздичне Збаразького району на подвір'ї храму між парафіянами Православної церкви України та церкви Московського патріархату.

      Про це 24 каналу розповів речник Національної поліції України Ярослав Тракало.

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      Він пояснив, що сутичка сталася між парафіянами через неузгодження часу проведення богослужіння у храмі.

      "На початку січня під час зборів жителі села Гніздичне проголосували за перехід до Православної церкви України. Рішення підтримало 70% парафіян. Громади обох конфесій домовились у майбутньому правити літургію у храмі по черзі. Такі домовленості протримались два тижні. А в неділю, 3 лютого, через неузгодженість часу проведення богослужіння між представниками двох конфесій виникнуло непорозуміння, яке переросло у суперечку, штовханину", – пояснив Тракало.

      За його словами, поліція була присутня на місці, аби не допустити загострення ситуації та порушення правоохоронного порядку.

      Жодного застосування сили з боку поліції не було,
      – заявив речник Нацполіції.

      Також додав, що на місці інциденту підрозділів спецпризначення не було, адже вони виконують зовсім інші поставлені завдання. 

      Що сталося біля храму в Тернопільській області? 3 лютого у селі Гніздичне, що Тернопільщині, сталася сутичка між прихильниками Православної церкви України та церкви Московського патріархату. На місце інциденту прибула поліція, а в УПЦ МП заявили, що правоохоронці побили їхнього священика.

      Сутички біля храму на Тернопільщині: відео

       

      Теги: Новини України УПЦ МП Православна церква України Поліція Тернопіль Релігія
      Джерело: 24 канал
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