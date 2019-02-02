У Московському патріархаті вигадали нову байку, аби архієреї не переходили до ПЦУ
Архієреї Української православної церкви Московського патріархату не поспішають переходити до Православної церкви України. Вони чекають президентських виборів, адже за новими чутками УПЦ МП, саме після них ПЦУ нібито перестане існувати.
З понад 10 архієреїв УПЦ МП лише двоє перейшли до ПЦУ, розповів архієписоп Євстратій Зоря, передає УНІАН.
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Зокрема йдеться про митрополита Вінницького і Барського Симеона та митрополита Черкаського та Канівського Софронія (Дмитрука). Вони підписали звернення до Вселенського патріархату про надання автокефалії та брали участь в Об’єднавчому соборі.
"Вони (більшість архієреїв УПЦ МП, – 24 канал) не дійшли до Об’єднавчого собору, бо на них чинився шалений тиск Москви. Були задіяні певні політики, їх залякували, що вони позбудуться прав, повноважень, майна, що з цього нічого не вийде, що нібито Об’єднавчий собор ніяких рішень не ухвалить, ніякого об’єднання та автокефалії не буде. Томос ніхто не дасть, ніхто цю церкву не визнає та таке інше", – розповів Зоря.
З процесом становлення ПЦУ архієреї колишньої УПЦ МП захочуть приєднатись до новоствореної церкви.
Водночас, за словами Зорі, зараз в середовищі Московського патріархату лунають чутки, що Православна церква України протримається лише три місяці, до виборів, а після них не буде ніякої єдиної церкви.
Священослужитель нагадав, що схожу "басню" Московський патріархат використовував ще з 1992 року. Тоді ставленики РФ говорили, що Київський патріархат – це церква тодішнього президента Леоніда Кравчука, і після нього її не стане.
Тому, зараз тим священикам, які перебувають під юрисдикцією УПЦ МП, ще поки складно визначитися.
Кожна сумнівна обставина ними трактується на користь як: "А давайте почекаємо, подивимося, що буде,
– додав Зоря.
Скільки парафій УПЦ МП приєдналося до ПЦУ? Кожного дня до Православної церкви України приєднується по кілька парафій у різних регіонах. Загалом до складу ПЦУ увішли майже 150 парафіяльних храмів. Найбільше таких у Вінницькій області, де про вихід з Московського патріархату оголосили вже 32 парафії.
Як створювалась Православна церква України?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й надали дозвіл на створення Єдиної помісної церкви.
15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков у Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем ПЦУ став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. А кафедральним собором ПЦУ стане Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.
Після створення ПЦУ під її юрисдикцію почали переходити парафії храмів УПЦ МП. В Україні також схвалили закон, згідно з яким УПЦ МП повинна перейменуватися на Російську православну церкву.