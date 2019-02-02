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      В Московском патриархате придумали новую байку, чтобы архиереи не переходили в ПЦУ

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      Архиереи УПЦ МП не спешат переходить в ПЦУ, потому что ждут президентских выборов
      Архиереи УПЦ МП не спешат переходить в ПЦУ, потому что ждут президентских выборов / Фото из открытых источников

      Архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата не спешат переходить в Православную церковь Украины. Они ждут президентских выборов, ведь по новым слухам УПЦ МП, именно после них ПЦУ якобы перестанет существовать.

      Из более 10 архиереев УПЦ МП только двое перешли к ПЦУ, рассказал архиеписоп Евстратий Зоря, передает УНИАН.

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      В частности речь идет о митрополите Винницком и Барском Симеоне и митрополите Черкасском и Каневском Софроние (Дмитруке). Они подписали обращение к Вселенскому патриархату о предоставлении автокефалии и участвовали в Объединительном соборе.

      "Они (большинство архиереев УПЦ МП – 24 канал) не дошли до Объединительного собора, потому что на них оказывалось сильнейшее давление Москвы. Были задействованы определенные политики, их запугивали, что они лишатся прав, полномочий, имущества, из этого ничего не получится, что якобы Объединительный собор никаких решений не примет, никакого объединения и автокефалии не будет. Томос никто не даст, никто эту церковь не признает и так далее", – рассказал Зоря.

      С процессом становления ПЦУ архиереи бывшей УПЦ МП захотят присоединиться к вновь объединенной церкви.

      Однако, по словам Зари, сейчас в среде Московского патриархата звучат слухи, что Православная церковь Украины продержится только три месяца, до выборов, а после них не будет никакой единой церкви.

      Священнослужитель напомнил, что похожую "басню" Московский патриархат использовал еще с 1992 года. Тогда ставленники РФ говорили, что Киевский патриархат – это церковь тогдашнего президента Леонида Кравчука, и после него ее не станет.

      Поэтому, сейчас тем священникам, которые находятся под юрисдикцией УПЦ МП, пока еще сложно определиться.

      Каждая сомнительна обстоятельство ними трактуется в пользу как: "А давайте подождем, посмотрим, что будет",
      – добавил Заря.

      Сколько приходов УПЦ МП присоединилось к ПЦУ?Каждый день в Православную церковь Украины присоединяется по несколько приходов в разных регионах. Всего в состав ПЦУ вошли почти 150 приходских храмов. Больше всего таких в Винницкой области, где о выходе из Московского патриархата объявили уже 32 прихода.

      Как создавалась Православная церковь Украины?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Именно по результатам их отчета, Украине и дали разрешение на создание Единой поместной церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем ПЦУ стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. А кафедральным собором ПЦУ станет Михайловский Златоверхий собор в Киеве.

      После создания ПЦУ под юрисдикцию начали переходить приходы храмов УПЦ МП. В Украине также одобрили закон, согласно которому УПЦ МП должна переименоваться на Русскую православную церковь.

      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Религия УПЦ МП Новости политики Православная церковь Украины
      Источник: 24 Канал
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