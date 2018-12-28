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      Избиратели Вакарчука устали ждать и уже перегорели, – журналистка Бердинских

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      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото из открытых источников

      В этом году в политике также появились неожиданные новички, которых сразу записали в фавориты – это музыкант и общественный деятель Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский.

      Об этом в своем видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Кристина Бердинских.

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      "На Вакарчука весь год возлагала надежду часть прогрессивной и либеральной общественности и ждала, когда он скажет – да или нет? Но он множество раз уклонялся от ответа на вопрос относительно своих политических планов и похода на президентские выборы", – отметила журналистка.

      По ее мнению, избиратели Вакарчука устали ждать и уже перегорели.

      Если Вакарчук все же решит пойти на выборы, ему придется приложить сверхусилия, чтобы убедить своих сторонников, что он умеет быстро принимать сложные решения,
      – подчеркнула Бердинских.

      "А вот в том, что на выборы пойдет Владимир Зеленский, сомнений почти не осталось. Есть только сомнение, насколько он независимый кандидат от олигарха Игоря Коломойского", – добавила журналистка.

      Видео полного видеоблога Кристины Бердинской "Политическая кухня" за 28 декабря 2018

       

      Теги: Новости политики Новости Украины Видеоблоги Святослав Вакарчук Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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