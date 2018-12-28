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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ САНКЦІЇ

      Виборці Вакарчука втомилися чекати і вже перегоріли, – журналістка Бердинських

      74 Читать новость на русском
      Святослав Вакарчук
      Святослав Вакарчук / Фото з відкритих джерел

      Цього року в політиці також з’явилися несподівані новачки, яких одразу записали у фаворити – це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук і шоумен Володимир Зеленський.

      Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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      "На Вакарчука весь рік покладала надію частина прогресивної і ліберальної громадськості і чекала, коли він скаже – так чи ні? Але він безліч разів ухилявся від відповіді на запитання щодо своїх політичних планів і походу на президентські вибори", – зазначила журналістка.

      На її думку, виборці Вакарчука втомилися чекати і вже перегоріли.

      Якщо Вакарчук все ж вирішить піти на вибори, йому доведеться докласти надзусиль, щоб переконати своїх прихильників, що він вміє швидко ухвалювати складні рішення,
      – підкреслила Бердинських.

      "А от у тому, що на вибори піде Володимир Зеленський сумнівів майже не залишилося. Є тільки сумнів, наскільки він незалежний кандидат від олігарха Ігоря Коломойського", – додала журналістка.

      Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинської "Політична кухня" за 28 грудня 2018

       

      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Святослав Вакарчук Відеоблоги
      Джерело: 24 канал
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