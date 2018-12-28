Виборці Вакарчука втомилися чекати і вже перегоріли, – журналістка Бердинських

Цього року в політиці також з’явилися несподівані новачки, яких одразу записали у фаворити – це музикант і громадський діяч Святослав Вакарчук і шоумен Володимир Зеленський.

Про це у своєму відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Крістіна Бердинських.

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"На Вакарчука весь рік покладала надію частина прогресивної і ліберальної громадськості і чекала, коли він скаже – так чи ні? Але він безліч разів ухилявся від відповіді на запитання щодо своїх політичних планів і походу на президентські вибори", – зазначила журналістка.

На її думку, виборці Вакарчука втомилися чекати і вже перегоріли.

Якщо Вакарчук все ж вирішить піти на вибори, йому доведеться докласти надзусиль, щоб переконати своїх прихильників, що він вміє швидко ухвалювати складні рішення,

– підкреслила Бердинських.

"А от у тому, що на вибори піде Володимир Зеленський сумнівів майже не залишилося. Є тільки сумнів, наскільки він незалежний кандидат від олігарха Ігоря Коломойського", – додала журналістка.

Відео повного відеоблогу Крістіни Бердинської "Політична кухня" за 28 грудня 2018