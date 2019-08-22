07:09
23 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Провальное изобретение РФ в космосе. Путин ищет снайперов
      Вєсті Кремля
      21:47, 22 августа
      Вести.UA: Особые отношения Зеленского и Супрун. Полторак сменил имидж
      Вєсті.UA
      20:37, 22 августа
      Мафия украинских портов: кто распродает госимущество за копейки и сколько мы на этом теряем
      ЦРУ
      09:00, 21 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УКРАИНЦЫ В ПЛЕНУ РФ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Избранный депутатом от "Слуги народа" Андрей Лысюк отказался от мандата

      799 Читати новину українською
      "Слуга народа" потеряла одного из избранных депутатов
      "Слуга народа" потеряла одного из избранных депутатов / nv.ua

      В Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" избранным депутатом стал эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк. Однако 22 августа ЦИК сообщила, что он отказался от депутатского мандата.

      Об этом ЦИК сообщила на своей странице в Facebook. Также источники 24 канала рассказали, что Лысюк получил назначение на одну из руководящих должностей в СБУ (ранее он уже работал в этом ведомстве).

      Читайте также: Сколько комитетов в Раде хочет возглавить "Слуга народа": заявление Стефанчука

      Андрея Лысюка избрали народным депутатом по списку "Слуги народа", он был под номером 69. Однако написал заявление об отказе от депутатского мандата. Поэтому Центризбирком признал его не получившим мандат.

      Лисюк
      Лысюк отказался становиться народным депутатом Украины, хотя в списке СН был 69-м

      Между тем народным депутатом по списку "Слуги народа" признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко. Она в списке партии под номером 129.

      В этот же день, 22 августа, ЦИК постановила выдать избранным народным депутатам Украины депутатские удостоверения и нагрудные знаки в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания 29 августа 2019 года – после принятия ими присяги.

      Рада

      blog_ava
      Более 550 женщин стали жертвами извращенца, который снимал видео у них под юбкой: его задержали
      сегодня
      364
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Верховная Рада ЦИК
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 22 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      сегодня , 06:09 День флага: самые интересные факты об украинском флаге
      Ірина Полицька 3113
      Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      22 августа , 23:36 Главные новости 22 августа: обмен пленными с Россией "33 на 33", Богдан подал в суд на "Схемы"
      392
      Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      22 августа , 22:00 Фестиваль вместо света, день оккупантской "тряпки" и 25 тысяч заложников: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 691
      Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      22 августа , 19:30 Как Украина несмотря на сопротивление и агрессию России получила признание в мире
      Антон Голобородько 365
      Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      22 августа , 19:01 Я проиграл из-за бури, которую сам посеял, – Лещенко о поражении на выборах и Зеленском
      Олена Трибушна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук