Избранный депутатом от "Слуги народа" Андрей Лысюк отказался от мандата

В Верховную Раду по списку партии "Слуга народа" избранным депутатом стал эксперт-криминалист шоу "Следствие ведут экстрасенсы" Андрей Лысюк. Однако 22 августа ЦИК сообщила, что он отказался от депутатского мандата.

Об этом ЦИК сообщила на своей странице в Facebook. Также источники 24 канала рассказали, что Лысюк получил назначение на одну из руководящих должностей в СБУ (ранее он уже работал в этом ведомстве).

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Андрея Лысюка избрали народным депутатом по списку "Слуги народа", он был под номером 69. Однако написал заявление об отказе от депутатского мандата. Поэтому Центризбирком признал его не получившим мандат.



Лысюк отказался становиться народным депутатом Украины, хотя в списке СН был 69-м

Между тем народным депутатом по списку "Слуги народа" признана директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95" и волонтер "Лиги волонтеров" Елена Хоменко. Она в списке партии под номером 129.

В этот же день, 22 августа, ЦИК постановила выдать избранным народным депутатам Украины депутатские удостоверения и нагрудные знаки в помещении Верховной Рады Украины во время торжественного заседания 29 августа 2019 года – после принятия ими присяги.