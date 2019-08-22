Обраний депутатом від "Слуги народу" Андрій Лисюк відмовився від мандата

До Верховної Ради за списком партії "Слуга народу" обраним депутатом став експерт-криміналіст шоу "Слідство ведуть екстрасенси" Андрій Лисюк. Однак 22 серпня ЦВК повідомила, що він відмовився від депутатського мандата.

Про це ЦВК повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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Андрія Лисюка обрали народним депутатом за списком "Слуги народу", він був під номером 69. Однак написав заяву про відмову від депутатського мандата. Тож Центрвиборчком визнав його таким, який не отримав мандата.



Лисюк відмовився ставати народним депутатом Україні, хоча у списку СН був 69-м

Натомість народним депутатом за списком "Слуги народу" визнана директорка з управління і розвитку цифрових продуктів ТОВ "Квартал 95" та волонтер "Ліги волонтерів" Олена Хоменко. Вона у списку партії була під 129 номером.

Цього ж дня, 22 серпня, ЦВК ухвалила видати обраним народним депутатам України депутатські посвідчення та нагрудні знаки в приміщенні Верховної Ради України під час урочистого засідання 29 серпня 2019 року – після прийняття ними присяги.