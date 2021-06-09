Издание NYT сообщило, что на Марсе растут арбузы: статью уже удалили и все объяснили

9 июня 2021 , 17:22
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Источник:

Futurism

На сайте издания The New York Times вечером 8 июня появилась статья о том, что на Марсе обнаружили плантацию арбузов. Вскоре эту новость удалили, а впоследствии издание написало объяснение.

Даже несмотря на то, что статья была на сайте не долго, читатели успели увидеть ее и сделать скриншот. Именно поэтому представителям издания пришлось все объяснять.

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Заголовок статьи был таким: "На Марсе нашли поля арбузов – полиция".

Рост инопланетных фруктов стал причиной перенасыщения околоземного пространства арбузами. ФБР отказалось комментировать сообщение,
– говорилось в материале.

Автор публикации – Джо Шмо.

Статью назвали ошибочной

Статья была на сайте меньше часа. Когда ее удалили, то появилось сообщение, что произошла "ошибка". На сайте проводили тестирование внутренних систем администрирования контента. Именно в это время материал случайно опубликовали.


Статья про арбузы на Марсе / Скриншот futurism

Могут ли быть на Марсе арбузы

  • Официальных доказательств о какой-либо жизни на Марсе до сих пор нет.
  • Миссии США, Китая и других стран активно изучают планету и, в частности, вероятность пригодной для жизни среды.
  • Учитывая информацию, которая существует, плантации арбузов на Марсе невозможны.
Автор: Тетяна Пасічник