Издание NYT сообщило, что на Марсе растут арбузы: статью уже удалили и все объяснили

На сайте издания The New York Times вечером 8 июня появилась статья о том, что на Марсе обнаружили плантацию арбузов. Вскоре эту новость удалили, а впоследствии издание написало объяснение.

Даже несмотря на то, что статья была на сайте не долго, читатели успели увидеть ее и сделать скриншот. Именно поэтому представителям издания пришлось все объяснять.

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Заголовок статьи был таким: "На Марсе нашли поля арбузов – полиция".

Рост инопланетных фруктов стал причиной перенасыщения околоземного пространства арбузами. ФБР отказалось комментировать сообщение,

– говорилось в материале.

Автор публикации – Джо Шмо.

Статью назвали ошибочной

Статья была на сайте меньше часа. Когда ее удалили, то появилось сообщение, что произошла "ошибка". На сайте проводили тестирование внутренних систем администрирования контента. Именно в это время материал случайно опубликовали.



Статья про арбузы на Марсе / Скриншот futurism

Могут ли быть на Марсе арбузы