Олег Николенко напомнил, что на Донбассе – не "сепаратисты", а российские оккупанты. Спикер МИД Украины отметил: Когда речь идет о безопасности Европы, ответственная журналистика играет решающую роль.

Заметьте У Варшавы нет "имперских амбиций" и территориальных претензий к Украине, – МИД Польши

Тем временем в твиттере Reuters опубликовали заявление "лидера сепаратистов", который заявил, что полномасштабная война на востоке Украины вроде бы может разразиться в любой момент.

В Донецкой области не сепаратисты, а российская оккупационная администрация. Привлечение внимания к российским ставленникам создает ложную реальность, подрывает усилия по привлечению России к ответственности за свои преступления,

– подчеркнул Николенко.



Публикация Reuters / Скриншот 24 канала

Оккупанты распространили фейк о "наемниках из Польши"

Тем временем оккупанты на Донбассе придумали новый фейк.

На этот раз боевики голосят о "наемниках из Польши".

Новость подхватили российские пропагандистские СМИ.

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности Украины уже опровергли фейк. Там напомнили, что на территории Украины представители стран НАТО выступают только как инструкторы.

Важно! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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