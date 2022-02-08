Олег Ніколенко нагадав, що на Донбасі – "не сепаратисти", а російські окупанти. Речник МЗС України зауважив: коли мовиться про безпеку Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль.

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Тим часом у твітері Reuters опублікували заяву "лідера сепаратистів", який заявив, що повномасштабна війна на Сході України начебто може вибухнути в будь-який момент.

На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за свої злочини,
– наголосив Ніколенко.

Видання Reuters обурило МЗС України повторенням наративів Росії
Публікація Reuters / Скриншот 24 каналу

Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі"

  • Тим часом окупанти на Донбасі вигадали новий фейк.
  • Цього разу бойовики голосять про "найманців з Польщі".
  • Новину підхопили російські пропагандистські ЗМІ.
  • У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України вже спростували фейк. Там нагадали, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори.

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