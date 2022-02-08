Видання Reuters обурило МЗС України повторенням наративів Росії

Олег Ніколенко нагадав, що на Донбасі – "не сепаратисти", а російські окупанти. Речник МЗС України зауважив: коли мовиться про безпеку Європи, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль.

Зауважте Варшава не має "імперських амбіцій" та територіальних претензій до України, – МЗС Польщі

Тим часом у твітері Reuters опублікували заяву "лідера сепаратистів", який заявив, що повномасштабна війна на Сході України начебто може вибухнути в будь-який момент.

На Донеччині не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Привернення уваги до російських ставлеників створює хибну реальність, підриває зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності за свої злочини,

– наголосив Ніколенко.



Публікація Reuters / Скриншот 24 каналу

Окупанти поширили фейк про "найманців з Польщі"

Тим часом окупанти на Донбасі вигадали новий фейк.

Цього разу бойовики голосять про "найманців з Польщі".

Новину підхопили російські пропагандистські ЗМІ.

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України вже спростували фейк. Там нагадали, що на території України представники країн НАТО виступають тільки як інструктори.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

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