В России считают, что якобы в Госдепе Штатов "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить". Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова в своем телеграме.
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В России решение Госдепа США назвали"садизмом"
Захарова заявила, что она прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности".
Они (говорится о Госдепе США – 24 канал) превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательства на грани садизма,
– заявила Захарова.
Глава российского МИД убеждена, что "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наша симметричный ответ отличается от зеркальной".
Политик убеждена, что речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов. Это также удар по семьям и родственникам". По ее мнению, таким образом в США "одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы".
Коротко о решении Госдепа США
- 21 октября в Госдепе США обновили перечень Homeless Nationalities, то есть "бездомных национальностей". В список добавили граждан России.
- Причина такого решения – напряженные отношения между США и Кремлем. Именно поэтому теперь желающие посетить США не смогут подать заявку на визу на территории своей страны. Штаты советуют это сделать в Варшаве.
- Согласно документу, теперь США будут считать граждан 10 стран (Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена и России) "бездомными национальностями".