В России считают, что якобы в Госдепе Штатов "давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить". Об этом заявила глава МИД России Мария Захарова в своем телеграме.

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В России решение Госдепа США назвали"садизмом"

Захарова заявила, что она прочитала, что Государственный департамент внес россиян, готовых оформить визу в США, в категорию "бездомные национальности".

Они (говорится о Госдепе США – 24 канал) превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого – издевательства на грани садизма,

– заявила Захарова.

Глава российского МИД убеждена, что "много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему предоставления консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наша симметричный ответ отличается от зеркальной".

Политик убеждена, что речь идет не только о сокращении туризма и культурных обменов. Это также удар по семьям и родственникам". По ее мнению, таким образом в США "одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы".

Коротко о решении Госдепа США