У Росії вважають, що нібито у Держдепі Штатів "давно зламалося щось важливе, що ніяк не можуть полагодити". Про це заявила очільниця МЗС Росії Марія Захарова у своєму телеграмі.
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У Росії рішення Держдепу США назвали "садизмом"
Захарова заявила, що вона прочитала, що Державний департамент вніс росіян, готових оформити візу в США, в категорію "бездомні національності".
Вони (мовиться про Держдеп США – 24 канал) перетворили банальну для 21 століття технічну процедуру в справжнє пекло, в основі якого – знущання на межі садизму,
– заявила Захарова.
Очільниця російського МЗС переконана, що "багато років американські дипломати руйнували не ними створену систему надання консульських послуг у Росії: закривали консульства, скорочували штат консульських працівників, експериментували з тим, наскільки наша симетрична відповідь відрізняється від дзеркальної".
Політикиня переконана, що мовиться не тільки про скорочення туризму і культурних обмінів. Це також "удар по сім'ях і родичах". На її думку, таким чином у США "одночасно руйнують свої ж власні ідеали свободи".
Коротко про рішення Держдепу США
- 21 жовтня у Держдепі США оновили перелік Homeless Nationalities, тобто "бездомних національностей". У список додали громадян Росії.
- Причина такого рішення – напружені стосунки між США та Кремлем. Саме тому тепер охочі відвідати США не зможуть подати заявку на візу на території своєї країни. Штати радять це зробити у Варшаві.
- Згідно з документом, тепер США будуть вважати громадян 10 країн (Куби, Еритреї, Ірану, Лівії, Сомалі, Південного Судану, Сирії, Венесуели, Ємену та Росії) "бездомними національностями".