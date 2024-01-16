Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу о своем видении функционирования такой инициативы. Украинцы, по его мнению, должны прежде всего приобретать рабочие навыки для того, чтобы дальше этот процесс поддержало государство на уровне школ, профессионально-технических учебных заведений. Однако ключевым звеном должно быть серийное производство дронов.

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Государство должно поддержать

Также частично можно привлекать к изготовлению БПЛА людей, которые могут производить определенные элементы, детали. В Украине достаточно много пенсионеров с опытом работы на еще советских заводах, которые тоже могут помогать в этом процессе.

Если государство поддерживает эту идею, тогда могут создаваться дополнительные инновации, что позволит Украине наконец-то перейти в новую индустриализацию. Как оказалось, аграрная сверхдержава не может воевать, потому что нет производства собственного оружия,

– отметил политолог.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров подчеркнул, что эта система запускается в школах, где будут преподавать соответствующие предметы, вводиться дисциплины в профессионально-технических заведениях, университетах.

Обратите внимание! Михаил Федоров отмечал, что в Украине в последнее время увеличилось собственное производство дронов. Также западные партнеры продолжают предоставлять беспилотники ВСУ.

Это был достаточно неудачный коммуникационный ход, потому что речь шла о волонтерской деятельности, которая вспомогательна к работе нашего государства по производству дронов. В этом контексте этот подход позволяет развивать новые навыки у украинцев, которые желают и могут приобщиться к процессу изготовления БПЛА. Также это база для будущей реиндустриализации нашей страны,

– подчеркнул Загородний.

В то же время без государственного финансирования, устойчивого госзаказа, не все производители смогут вкладывать средства в расширение производства, в цеха, серийное изготовление дронов.

"Также государство обязательно должно финансировать научные разработки, потому что Украине необходимо оружие, которого еще нет на горизонте", – подчеркнул Тарас Загородний.

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