Політолог Тарас Загородній розповів 24 Каналу про своє бачення функціонування такої ініціативи. Україніці, на його думку, мають насамперед набувати робітничих навичок для того, щоб далі цей процес підтримала держава на рівні шкіл, професійно-технічних закладів навчання. Однак ключовою ланкою має бути серійне виробництво дронів.
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Держава має підтримати
Також частково можливо залучати до виготовлення БпЛА людей, які можуть робити певні елементи, деталі. В Україні є доволі багато пенсіонерів з досвідом роботи на ще радянських заводах, які теж можуть допомагати у цьому процесі.
Якщо держава підтримує цю ідею, тоді можуть створюватися додаткові інновації, що дозволить Україні нарешті перейти в нову індустріалізацію. Як виявилось, аграрна наддержава неспроможна воювати, тому що немає виробництва власної зброї,
– зазначив політолог.
Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров наголосив, що ця система запускається в школах, де будуть викладати відповідні предмети, запроваджуватимуться дисципліни в професійно-технічних закладах, університетах.
Це був достатньо невдалий комунікаційний хід, тому що загалом йшлося про волонтерську діяльність, яка є допоміжною до роботи нашої держави щодо виробництва дронів. В цьому контексті цей підхід дозволяє розвивати нові навички у українців, які бажають та можуть долучитися до процесу виготовлення БпЛА. Також це база для майбутньої реіндустріалізації нашої країни,
– підкреслив Загородній.
Водночас без державного фінансування, сталого держзамовлення, не всі виробники зможуть вкладати кошти в розширення виробництва, в цехи, серійне виготовлення дронів.
"Також держава обов'язково повинна фінансувати наукові розробки, тому що Україні потрібна зброя, якої ще немає на горизонті", – наголосив Тарас Загородній.
Більше про заяву Михайла Федорова
- Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації опублікував у соцмережах допис, в якому закликав українців долучатись до виробництва FPV-дронів у власних домівках.
- На думку міністра, українці в тилу можуть у такий спосіб підтримати ЗСУ, поки набирає обертів серійне виробництво дронів.
- Для того, щоб опанувати процес виготовлення БпЛА, можна пройти інженерний курс від Victory Drones – фонду технологічної допомоги Dignitas. Учасники курсу зможуть прослухати лекції, поставити питання та порадитись з лекторами та інженерами під час онлайн-зустрічей, а також отримати список необхідних для купівлі деталей, матеріалів та інструментів.
- Зібраний FPV-дрон потрібно надіслати інструкторам Victory Drones. Пристрій має пройти перевірку якості збірки та випробування з вагою. У разі успішної перевірки, дрон буду переданий військовим.