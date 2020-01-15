Изготовление светоотражателей: как фликеры помогают распознать пешехода в темное время суток

В Кропивницком полицейские вместе со студентами учились делать фликеры. Это такие светоотражатели, которые позволяют распознать пешехода в темное время суток. А значит уменьшить количество аварий на дорогах.

Чтобы сделать вот такой светоотражатель, надо всего 20 минут. Ирина уже три года мастерит фликеры. Все для того, чтобы защитить детей на дороге в темное время суток. Из подручных средств у мастерицы фетр, ножницы, светоотражающая пленка и лента.

Важно! На Шри-Ланке умерло рекордное количество слонов в 2019 году

Браслеты, подвески, значки или же наклейки – разновидностей фликеров на самом деле немало. Подобрать удобный можно по форме и цвету. А еще этот стильный аксессуар подойдет к вашей одежде. Лучше фликеры клеить на рукава, однако также можно повесить на сумку или рюкзак.

Со светоотражателями (видно пешехода – 24 канал), если это все же качественный материал, ближний свет фар – это примерно за 150 метров и если дальний свет фар – примерно за 400 метров,

– пояснил инспектор патрульной полиции Антон Левандовский.

А вот в некоторых странах светоотражатели являются обязательными. Например, в Эстонии штраф за отсутствие фликера вечером почти 40 евро. Такую практику водители призывают внедрить и в Украине.



Светоотражатели

"Когда пешехода не видно, это создает опасность для самого пешехода. Это может привести к аварии с неизвестно какими последствиями", – рассказал водитель Артур. Во время мастер-класса студенты вместе с полицейскими сделали несколько десятков фликеров. Все светоотражатели обещают подарить пешеходам.