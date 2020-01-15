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      Виготовлення світловідбивачів: як флікери допомогають розпізнати пішохода у темну пору доби

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      У Кропивницькому поліцейські разом зі студентами вчилися робити флікери. Це такі світловідбивачі, які дозволяють розпізнати пішохода в темну пору доби. А отже зменшити кількість аварій на дорогах.

      Аби зробити ось такий світловідбивач треба всього 20 хвилин. Ірина уже три роки майструє флікери. Усе для того, аби захистити дітлахів на дорозі у темний час доби. З підручного знаряддя у майстрині фетр, ножиці, світловідбивна плівка та стрічка.

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      Браслети, підвіски, значки або ж наліпки – різновидів флікерів, насправді, чимало. Підібрати зручний можна за формою та кольором. А ще цей стильний аксесуар пасуватиме до вашого одягу. Найкраще флікери клеїти на рукава, проте також можна почепити на сумку чи рюкзак.

      Зі світловідбивачами, якщо це все ж таки якісний матеріал, (видно пішохода – 24 канал) ближнє світло фар – це приблизно за 150 метрів і якщо дальнє світло фар – приблизно за 400 метрів,
      – пояснив інспектор патрульної поліції Антон Левандовський.

      А ось у деяких країнах світловідбивачі є обов’язковими. Наприклад, в Естонії штраф за відсутність флікера ввечері майже 40 євро. Таку практику водії закликають впровадити й в Україні.

      Світловідбивачі
      Світловідбивачі

      "Коли пішохода не видно, це створює небезпеку для самого пішохода. Це може призвести до аварії з невідомо якими наслідками", – розповів водій Артур. Під час майстер-класу студенти разом із поліцейськими зробили кілька десятків флікерів. Усі світловідбивачі обіцяють подарувати пішоходам.

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      Автор: Андріана Строцька
      Теги: Новини України Поліція
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