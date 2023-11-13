Киев продолжит поддерживать защитников даже после того, как у города забрали средства, – Кличко

Городские власти Киева нашли возможности помогать защитникам и в следующем году, несмотря на то, что парламент изъял из местных бюджетов военный НДФЛ.

В частности, на программу "Защитник Киева" в бюджете на 2024 год заложено 1 миллиард гривен. Об этом сообщил в телеграме мэр Киева Виталий Кличко.

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"Киев подготовил проект бюджета столицы на следующий год. При том, что парламент фактически лишил столицу и другие города и села возможности помогать ВСУ, забрав военный НДФЛ, Киев продолжит поддерживать наших защитников. В 2024 году столица направит еще миллиард гривен по программе "Защитник Киева" на поддержку наших воинов. А также продолжит привлекать помощь от наших партнеров, чтобы передавать на фронт самое необходимое", – сообщил Виталий Кличко.

Мэр Киева заверил, что, несмотря на сокращенные финансовые возможности, столица и дальше будет помогать военным подразделениям, которые будут обращаться за помощью.

Громады и так платили в госбюджет 40% НДФЛ, а столица – 60%. Теперь же у громад заберут еще больше средств. О которых вряд ли увидим подробные отчеты от центральных властей – куда именно они пошли. Но мы продолжим в условиях ограниченных возможностей помогать ВСУ, военным подразделениям, которые к нам обращаются,

– подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Киев предусмотрел более 6,2 миллиарда гривен в поддержку ВСУ.

Также сообщалось, что 10 ноября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий передачу налога на доход физических лиц военных от местных громад в государственный бюджет задним числом, с 1 октября текущего года.