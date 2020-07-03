Изъятие военной техники у Воздушных сил: ГБР открыло производство
Изъятое оборонное оборудование воздушных сил ВСУ вернули в воинские части. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.
Оборудование вернули в военные части 2 июля в 22:50. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.
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ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества.
Причастных к изъятию техники пока отстранили от работы. Вопрос об их дальнейшем освобождении будет обсуждаться после результатов служебного расследования.
Материалы уголовного производства потребовали из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.
Изъятие военной техники: что известно
- ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ СВЧ-приборы – клистроны.
- Именно эта техника является одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов.
- Приборы уже вернули, однако, из-за их изъятия и фактического вывода из строя зенитно-ракетных комплексов на Хмельнитчине, ГБР начало внутреннее расследование. Виновных обещают наказать.