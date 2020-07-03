Изъятое оборонное оборудование воздушных сил ВСУ вернули в воинские части. Государственное бюро расследований уже открыло уголовное производство.

Оборудование вернули в военные части 2 июля в 22:50. Об этом говорится на сайте Государственного бюро расследований.

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ГБР открыло уголовное производство по факту превышения власти или служебных полномочий работниками ГБР и СБУ во время изъятия военного имущества.

Причастных к изъятию техники пока отстранили от работы. Вопрос об их дальнейшем освобождении будет обсуждаться после результатов служебного расследования.

Материалы уголовного производства потребовали из территориального управления ГБР, расположенного в городе Хмельницком, и передали для дальнейшего расследования в Главное следственное управление ГБР.

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