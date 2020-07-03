Вилучене оборонне обладнання повітряних сил ЗСУ повернули у військові частини. Державне бюро розслідувань вже відкрило кримінальне провадження.

Обладнання повернули у військові частини 2 липня о 22:50. Про це йдеться на сайті Державного бюро розслідувань.

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ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом перевищення влади або службових повноважень працівниками ДБР та СБУ під час вилучення військового майна.

Причетних до вилучення техніки наразі відсторонили від роботи. Питання про їхнє подальше звільнення буде обговорюватись після результатів службового розслідування.

Матеріали кримінального провадження витребували із територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, та передали для подальшого розслідування до Головного слідчого управління ДБР.

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