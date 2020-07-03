В Україні прогримів скандал за участі слідчих ДБР. Так, командування Повітряних сил ЗСУ сповістило про обшуки, влаштовані Державним бюро розслідувань у військових частинах на Хмельниччині, Одещині та Херсонщині. Під час них була вилучена військова техніка. На думку військового експерта Юрія Бутусова, у діях ДБР прослідковуються ознаки держзради.

За словами Бутусова через цю ситуацію відбувся витік особливо важливої державної інформації. Про це журналіст та експерт написав на своїй фейсбук-сторінці.

Важливо ДБР почало внутрішнє розслідування через вилучення військової техніки

Список посадових осіб, які в цьому брали участь в Головному управлінні ВКР СБУ, Хмельницькому ДБР, Хмельницькому суді, будемо встановлювати і оголошувати. Люди повинні розуміти наслідки своїх дій і наслідки перевищення повноважень. Це вкрай підозріла ситуація, і дії людей, які це зробили, мають всі ознаки державної зради,

– наголосив він.

За словами Бутусова, постанова суду не передбачала вилучення клістронів взагалі. Він також припускає, що до ситуації можуть бути причетні високопоставлені керівники.

Також експерт дивується, як командування 96-ї бригади все ж видало слідчим секретну бойову техніку. Адже це, своєю чергою, вивело з ладу ЗРК.

"Це неприпустимо при будь-яких обставинах. А тим більше з огляду на, що в постанові районного суду не було дозволено вилучення", – резюмував Бутусов.

Коротко про ситуацію: