В Украине прогремел скандал с участием следователей ГБР. Так, командование Воздушных сил ВСУ известило об обысках, устроенных Государственным бюро расследований в воинских частях на Хмельнитчине, Одесщине и Херсонщине. Во время них была изъята военная техника. По мнению военного эксперта Юрия Бутусова, в действиях ГБР прослеживаются признаки госизмены.

По словам Бутусова из-за этой ситуации произошла утечка особо важной государственной информации. Об этом журналист и эксперт написал на своей фейсбук-странице.

Важно ГБР начало внутреннее расследование из-за изъятия военной техники

Список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и объявлять. Люди должны понимать последствия своих действий и последствия превышения полномочий. Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это сделали, имеют все признаки государственной измены,

– подчеркнул он.

По словам Бутусова, постановление суда не предусматривало изъятие клистронов вообще. Он также предполагает, что к ситуации могут быть причастны высокопоставленные руководители.

Также эксперт недоумевает, как командование 96-й бригады все же выдало следователям секретную боевую технику. Ведь это, в свою очередь, вывело из строя ЗРК.

"Это недопустимо при любых обстоятельствах. А тем более учитывая, что в постановлении районного суда не было разрешено изъятие", – резюмировал Бутусов.

Кратко о ситуации: