ГБР изъяло военную технику Воздушных сил: действия следователей похожи на госизмену, – Бутусов
В Украине прогремел скандал с участием следователей ГБР. Так, командование Воздушных сил ВСУ известило об обысках, устроенных Государственным бюро расследований в воинских частях на Хмельнитчине, Одесщине и Херсонщине. Во время них была изъята военная техника. По мнению военного эксперта Юрия Бутусова, в действиях ГБР прослеживаются признаки госизмены.
По словам Бутусова из-за этой ситуации произошла утечка особо важной государственной информации. Об этом журналист и эксперт написал на своей фейсбук-странице.
Важно ГБР начало внутреннее расследование из-за изъятия военной техники
Список должностных лиц, которые в этом участвовали в Главном управлении ВКР СБУ, Хмельницком ГБР, Хмельницком суде, будем устанавливать и объявлять. Люди должны понимать последствия своих действий и последствия превышения полномочий. Это крайне подозрительная ситуация, и действия людей, которые это сделали, имеют все признаки государственной измены,
– подчеркнул он.
По словам Бутусова, постановление суда не предусматривало изъятие клистронов вообще. Он также предполагает, что к ситуации могут быть причастны высокопоставленные руководители.
Также эксперт недоумевает, как командование 96-й бригады все же выдало следователям секретную боевую технику. Ведь это, в свою очередь, вывело из строя ЗРК.
"Это недопустимо при любых обстоятельствах. А тем более учитывая, что в постановлении районного суда не было разрешено изъятие", – резюмировал Бутусов.
Кратко о ситуации:
- Следователи ГБР во время обысков изъяли из зенитных ракетных бригад Воздушных сил ВСУ СВЧ-приборы – клистроны.
- Именно клистроны являются одним из основных элементов системы наведения зенитных ракетных комплексов.
- Приборы уже вернули, однако из-за их изъятия и фактического выведения из строя зенитно-ракетных комплексов на Хмельнитчине, ГБР начало внутреннее расследование. Виновных обещают наказать.