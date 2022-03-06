Для эвакуации все готово. Об этом рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.
Важно Обстрелы из авиации и артиллерии: как прошли сутки в Харькове
Ждут "коридоров"
Маршруты для эвакуации из Харьковской области согласованы. Подготовили инфраструктуру, автобусы, водителей.
Как только откроется "зеленый коридор", мы должны максимально быстро вывезти оттуда людей и доставить гуманитарный груз,
– подчеркнул Синегубов.
Коридоры откроют, если в ВСУ и ОП подтвердят, что это безопасно.
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