Для эвакуации все готово. Об этом рассказал глава Харьковской ОВ Олег Синегубов.

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Ждут "коридоров"

Маршруты для эвакуации из Харьковской области согласованы. Подготовили инфраструктуру, автобусы, водителей.

Как только откроется "зеленый коридор", мы должны максимально быстро вывезти оттуда людей и доставить гуманитарный груз,

– подчеркнул Синегубов.

Коридоры откроют, если в ВСУ и ОП подтвердят, что это безопасно.