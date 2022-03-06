Для евакуація все готово. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Чекають "коридорів"

Маршрути для евакуації з Харківщини узгоджені. Підготували інфраструктуру, автобуси, водіїв.

Як тільки відкриється "зелений коридор", ми маємо максимально швидко вивезти звідти людей і доставити гуманітарний вантаж,

– наголосив Синєгубов.

Коридори відкриють, якщо в ЗСУ та ОП підтвердять, що це безпечно.



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