Для евакуація все готово. Про це розповів глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Чекають "коридорів"
Маршрути для евакуації з Харківщини узгоджені. Підготували інфраструктуру, автобуси, водіїв.
Як тільки відкриється "зелений коридор", ми маємо максимально швидко вивезти звідти людей і доставити гуманітарний вантаж,
– наголосив Синєгубов.
Коридори відкриють, якщо в ЗСУ та ОП підтвердять, що це безпечно.
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