Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что оккупантам ничего не остается, как врать о якобы "победах".
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По его словам, о таких позорных поражениях россиян, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов, поэтому те выдумывают фейки.
Глава Харьковской ОВА призвал не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и ВСУ.
Изюм – украинский город! Был и будет. Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу,
– заявил Синегубов.
Чиновник утверждает, что даже концентрация российский войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед. Ведь наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе.
Синегубов добавил, что сейчас у Изюма продолжаются ожесточенные бои.
К слову, враг продолжает мощно обстреливать Харьков и область. В ночь на 24 марта центр города обстреливали даже с кораблей черноморского флота РФ. За сутки было 44 обстрела из артиллерии, минометов и танков.
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Текст публикации Олега Синегубова:
Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов.
Изюм – украинский город! Был и будет. Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу. И даже концентрация российский войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед.
Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас идут ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины!