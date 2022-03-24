Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов говорит, что оккупантам ничего не остается, как врать о якобы "победах".

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По его словам, о таких позорных поражениях россиян, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов, поэтому те выдумывают фейки.

Глава Харьковской ОВА призвал не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и ВСУ.

Изюм – украинский город! Был и будет. Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу,

– заявил Синегубов.

Чиновник утверждает, что даже концентрация российский войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед. Ведь наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе.

Синегубов добавил, что сейчас у Изюма продолжаются ожесточенные бои.

К слову, враг продолжает мощно обстреливать Харьков и область. В ночь на 24 марта центр города обстреливали даже с кораблей черноморского флота РФ. За сутки было 44 обстрела из артиллерии, минометов и танков.

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Текст публикации Олега Синегубова:

Снова провокация от российских СМИ. Им ничего не остается, как врать о якобы "победах". Потому что о таких позорных поражениях, как под Изюмом, даже стыдно сказать с пропагандистских экранов.

Изюм – украинский город! Был и будет. Наши Вооруженные Силы Украины держат свои позиции в этом направлении. Украинская армия сразу атакует тех, кто хотя бы делает попытки приблизиться к городу. И даже концентрация российский войск возле Изюма не помогает рашистам продвигаться вперед.

Наши войска обороняют город и на земле, и в воздухе. Сейчас идут ожесточенные бои. Поэтому призываю не верить лживой пропаганде россиян, а доверять официальной информации и Вооруженным Силам Украины!