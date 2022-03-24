Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що окупантам нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги".

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За його словами, про такі ганебні поразки росіян, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів,тому ті вигадують фейки.

Голова Харківської ОВА закликав не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та ЗСУ.

Ізюм – українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста,

– заявив Синєгубов.

Чиновник переконує, що навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед. Адже наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі.

Синєгубов додав, що зараз біля Ізюма тривають запеклі бої.

До слова, ворог продовжує потужно обстрілювати Харків та область. В ніч на 24 березня центр міста обстрілювали навіть з кораблів чорноморського флоту РФ. За добу було 44 обстріли з артилерії, мінометів та танків.

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Текст публікації Олега Синєгубова:

Знову провокація від російських ЗМІ. Їм нічого не залишається, як брехати про нібито "перемоги". Бо про такі ганебні поразки, як під Ізюмом, навіть соромно сказати з пропагандистських екранів.

Ізюм - українське місто! Було і буде. Наші Збройні Сили України тримають свої позиції в цьому напрямку. Українська армія одразу атакує тих, хто хоча б робить спроби наблизитися до міста. І навіть концентрація російський військ біля Ізюма не допомагає рашистам просуватися вперед.

Наші війська обороняють місто і на землі, і в повітрі. Зараз тривають запеклі бої. Тому закликаю не вірити брехливій пропаганді росіян, а довіряти офіційній інформації та Збройним Силам України!