В Изюме депутат передавал оккупантам сведения о ветеранах: ему объявили подозрение

В условиях военного положения депутат Изюмского городского совета перешел на сторону врага. Он передавал оккупантам информацию о ветеранах АТО. Мужчине объявили о подозрении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.

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В Изюме депутат перешел на сторону врага

По данным следствия, депутат в условиях военного положения перешел на сторону страны-агрессора. Он передавал российским военным сведения о гражданах Украины

оказывавшие помощь ВСУ,

принимавшие участие в проведении АТО/ООС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов семей.

Мужчине сообщили о подозрении

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры депутату VIII созыва Изюмского городского совета сообщили о подозрении по статье о государственной измене. К сожалению, пока это было сделано заочно.

Напомним, на днях Ирина Венедиктова рассказала, что по подозрению в госизмене украинские правоохранители взяли под стражу уже 99 человек. Однако по статье о коллаборационизме только 4 подозреваемых.

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