В Изюме депутат передавал оккупантам сведения о ветеранах: ему объявили подозрение
Источник:телеграм Офиса генпрокурора
В условиях военного положения депутат Изюмского городского совета перешел на сторону врага. Он передавал оккупантам информацию о ветеранах АТО. Мужчине объявили о подозрении.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные управления Службы безопасности Украины в Харьковской области.
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В Изюме депутат перешел на сторону врага
По данным следствия, депутат в условиях военного положения перешел на сторону страны-агрессора. Он передавал российским военным сведения о гражданах Украины
- оказывавшие помощь ВСУ,
- принимавшие участие в проведении АТО/ООС на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,
- представителей правоохранительных органов, территориальной обороны Изюма и членов семей.
Мужчине сообщили о подозрении
При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры депутату VIII созыва Изюмского городского совета сообщили о подозрении по статье о государственной измене. К сожалению, пока это было сделано заочно.
Напомним, на днях Ирина Венедиктова рассказала, что по подозрению в госизмене украинские правоохранители взяли под стражу уже 99 человек. Однако по статье о коллаборационизме только 4 подозреваемых.
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