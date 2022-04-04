Об этом сообщили 4 апреля в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины. Рашисты в Изюме имеют значительные потери личного состава подразделений 237 танкового полка и 752 мотострелкового полка 3 мотострелковой дивизии.
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"Захватчики были вынуждены оборудовать полевой госпиталь в помещении местной школы", – рассказали в Генштабе.
Оккупанты пытаются лечиться
По информации ВСУ, имеющиеся военные медицинские учреждения России и Беларуси не могут обеспечить лечение большого количества раненых россиян. Из-за этого медицинский персонал центральной районной больницы в Глушково Курской области работает в усиленном режиме.
Это связано с тем, что в период с 29 марта по 2 апреля, с территории Сумской области указанного лечебного учреждения поступило около 100 раненых оккупантов,
– отметили в Генштабе.
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