Про це повідомили 4 квітня у Генеральному штабі Збройних Сил України. Рашисти в Ізюмі мають значні втрати особового складу підрозділів 237 танкового полку та 752 мотострілецького полку 3 мотострілецької дивізії.

До теми Лікарні Росії та Білорусі не справляються з напливом поранених окупантів

"Загарбники були вимушені обладнати польовий шпиталь в приміщенні місцевої школи", – розповіли у Генштабі.

Окупанти намагаються лікуватися

За інформацією ЗСУ, наявні військові медичні заклади Росії та Білорусі не можуть забезпечити лікування великої кількості поранених росіян. Через це медичний персонал центральної районної лікарні у Глушково Курської області працює у посиленому режимі.

Це пов'язано з тим, що в період з 29 березня по 2 квітня, з території Сумської області до зазначеного лікувального закладу надійшло близько 100 поранених окупантів,

– зазначили у Генштабі.

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