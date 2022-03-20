В Изюме появляется своя "Чернобаевка": ВСУ уничтожает оккупантов, которые хотят там блокпост

В Изюме российские оккупанты безрезультатно предпринимают попытки возвести блокпост на выезде из города. Однако Вооруженные силы Украины в очередной раз уничтожают их на месте.

ВСУ раз за разом уничтожает врага под Изюмом

Под Харьковом продолжаются бои. Россия в очередной раз пытается возвести блокпост на выезде из Изюма и каждый раз попадает под обстрел ВСУ.

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Кажется, в Изюме появляется своя "Чернобаевка". Российские оккупанты в очередной раз пытаются возвести свой блокпост возле поста полиции на выезде из города, но Вооруженные силы Украины то и дело отправляют их в ад,

– сообщил начальник отдела Изюмского горсовета Максим Стрельник.

Почему Изюм сравнивают с Чернобаевкой

Село Чернобыевка возле Херсона уже легендарное. Именно здесь расположен аэродром, где постоянно терпит потери российская армия. Кстати, потери большие: да, 7 марта ВСУ уничтожило в Чернобаевке около 30 вертолетов, через неделю – еще 7.

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