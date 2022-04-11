Оккупанты потеряли танки и авиацию
Оперативную информацию из области сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Он рассказал, что на Изюмском направлении продолжаются активные боевые действия.
Это важно Оккупанты хотят в ближайшие дни возобновить наступление на Харьковщине, – Генштаб ВСУ
По словам Синегубова, там враг потерял много авиации и танки. Также российский агрессор понес значительные потери в личном составе.
По области у нас критической точкой остается Изюмское направление. Там ведутся активные боевые действия. Враг там терпит значительные потери среди авиации, танков и живой силы,
– сказал глава Харьковской ОВА.
Последняя информация об Изюмском направлении: коротко
- В ночь на 10 апреля украинские военные уничтожили большую колонну техники российских оккупантов. Она ехала в направлении Изюма.
- Известно, что враг перемещает дополнительные подразделения в Изюм.
- В Генштабе 11 апреля заявили, что оккупанты разведывают позиции ВСУ в Изюмском районе. Для этого они используют беспилотник "Орлан".
- В минобороны США предполагают, что россияне могут совершить наступление из Изюма на Днепр, чтобы попытаться захватить город.
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