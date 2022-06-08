Да, захватчики вчера отошли на ранее занятые позиции. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире национального марафона, передает 24 канал.

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У кафиров – серьезные потери

Россияне потеряли большое количество своих солдат и бронированной техники. Украинские защитники держатся. Синегубов отметил, что они не пускают врага в Луганское и Донецкое направления, поскольку для оккупантов это стратегически важно.

Держим и стараемся все возможное сделать, чтобы заблокировать этот проход,

– добавил глава ОВА.

Россияне будут пытаться захватить Харьков

Синегубов рассказал, что оккупанты сосредоточились на обороне собственных позиций, поскольку ВСУ постепенно возвращают каждый метр нашей территории. Однако захватчики могут снова пытаться захватить Харьков. Чиновник прогнозирует, что враг может предпринять такие попытки, как только будет такая возможность.

Однако украинская армия этого не позволит, наши защитники готовы к развитию событий.

Какая ситуация в Харьковской области

В Генштабе сообщили, что в Харьковском направлении основные усилия враг сосредоточивает на содержании занятых рубежей. Оккупанты минуют местность, чтобы не допустить продвижения наших войск.

Чтобы воспрепятствовать контрнаступлению ВСУ, захватчики проводят инженерное оборудование огневых позиций в районе Изюма.

Накануне Синегубов тоже отмечал, что российские кафиры продолжают наступление близ Изюма в направлении Довгенького и Долины. Впрочем, он также отметил, что захватчики несут большие потери.

В результате обстрелов кафиров в течение 6 июня были повреждены жилые дома, общественные здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры. Всего в области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых,

Кроме того, россияне продолжают открывать огонь по областному центру. В частности, 7 июня был обстрелян жилой район Харькова. Мэр города Игорь Терехов заявлял, что один человек погиб, а еще трое - получили ранения.

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