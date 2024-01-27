Трагическая история о гибели девочки в Измаиле в результате ДТП получила свое продолжение в 2024 году. Сама смертельная авария произошла 30 октября прошлого года.

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Что грозит мужчине

Измаильский районный отдел полиции Одесской области 27 января сообщил, что правоохранители задержали этого водителя и поместили под стражу. Ему грозит от 5 до 10 лет тюрьмы. Также мужчину могут лишить прав на 5– 10 лет.

После проведения ряда экспертиз и собрания улик следователи под процессуальным руководством Измаильской окружной прокуратуры выдвинули водителю обвинения в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть потерпевшей по части 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт направлен в суд,

– заявил начальник Измаильского районного отдела полиции Виктор Герасименко

В полиции призвали водителей ни в коем случае не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Что этому предшествовало

В центре Измаила автомобиль Daewoo наехал на 9-летнюю девочку в тот момент, когда она переходила дорогу. Врачи оказали ей первую медицинскую помощь. После этого пострадавшую школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в Измаиле люди собирали деньги на лечение этого ребенка. Ее даже хотели перевезти в больницу в Одессу. Однако ее мама остановила сбор, потому что девочка впала в кому. Впоследствии женщина сообщила, что ее дочь, к сожалению, умерла.

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