Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время брифинга в медиацентре "Украина – Укринформ" рассказал, что решение о длительных воздушных тревогах из-за взлетов российских МиГ-31К ищут в профильных ведомствах.
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Специалисты ищут решение относительно длительных воздушных тревог
По словам Игната, решение достаточно непростое. К этому привлечены ведущие специалисты.
Насколько я знаю, проводится работа в министерствах и ведомствах. Руководство и ведущие специалисты ищут путь. Поверьте, решение непростое. Вопросы ответственности, вопросы безопасности, вопросы человеческой жизни,
– сказал он.
Он отметил, что многочасовые перелеты МиГ блокируют жизнедеятельность государства, экономику и образовательный уровень. Поэтому люди ожидают решения.
Это беспокоит общество. Каким будет это решение – нужно дождаться. Воздушные силы будут и дальше предоставлять информацию об опасности, а также будем информировать в публичном пространстве,
– сказал Юрий Игнат.
Украина ищет новые решения по тревогам во время взлетов МиГов
- Владимир Зеленский сказал, что во время заседания Ставки 17 ноября поручил разработать решение, чтобы длительные воздушные тревоги из-за взлета МиГов не парализовали жизнь страны.
- Ранее пресс-секретарь Воздушных сил сообщил, что сейчас продолжаются разговоры о градации и маркировка тревог по степени опасности: оранжевый, желтый, красный.
- В то же время он отметил, что новые решения относительно воздушных тревог непростые, ведь угроза во время полета МиГ-31К существует всегда – ракета "Кинжал", которую он несет, может быстро достать в любую точку нашего государства.