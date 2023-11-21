Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" розповів, що рішення щодо тривалих повітряних тривог через зльоти російських МіГ-31К шукають у профільних відомствах.

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Фахівці шукають рішення щодо тривалих повітряних тривог

За словами Ігната, рішення доволі непросте. До цього залучені провідні фахівці.

Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя,

– сказав він.

Він зазначив, що багатогодинні перельоти МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку та освітній рівень. Тож люди очікують на рішення.

Це турбує суспільство. Яким буде це рішення – треба дочекатися. Повітряні сили будуть і надалі надавати інформацію щодо небезпеки, а також будемо інформувати у публічному просторі,

– сказав Юрій Ігнат.

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