Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат під час брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ" розповів, що рішення щодо тривалих повітряних тривог через зльоти російських МіГ-31К шукають у профільних відомствах.
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Фахівці шукають рішення щодо тривалих повітряних тривог
За словами Ігната, рішення доволі непросте. До цього залучені провідні фахівці.
Наскільки я знаю, проводиться робота у профільних міністерствах та відомствах. Керівництво та провідні спеціалісти шукають шлях. Повірте, рішення непросте. Питання відповідальності, питання безпеки, питання людського життя,
– сказав він.
Він зазначив, що багатогодинні перельоти МіГів блокують життєдіяльність держави, економіку та освітній рівень. Тож люди очікують на рішення.
Це турбує суспільство. Яким буде це рішення – треба дочекатися. Повітряні сили будуть і надалі надавати інформацію щодо небезпеки, а також будемо інформувати у публічному просторі,
– сказав Юрій Ігнат.
Україна шукає нові рішення щодо тривог під час зльотів МіГів
- Володимир Зеленський сказав, що під час засідання Ставки 17 листопада доручив розробити рішення, щоб тривалі повітряні тривоги через зліт МіГів не паралізували життя країни.
- Раніше речник Повітряних сил повідомив, що наразі тривають розмови щодо градації та маркування тривог за рівнем небезпеки: помаранчевий, жовтий, червоний.
- Водночас він зазначив, нові рішення щодо повітряних тривог є непростим, адже загроза під час польоту МіГ-31К існує завжди – ракета "Кинджал", яку він несе, може швидко дістати в будь-яку точку нашої держави.