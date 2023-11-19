Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат прокоментував доручення Володимира Зеленського щодо МіГ-31, яке отримало Міноборони. Зробив він це в етері телемарафону, передає 24 Канал.

До теми Маємо таку проблему для країни, – Ігнат розповів, чи може Росія постійно тримати в небі МіГ-31К

Що сказали у Повітряних силах

Ігнат припустив, що після того, як голова держави дав це доручення, в невеликому колі відбулося обговорення цього питання. За його словами, коли це рішення буде знайдено та ухвалено, Повітряні сили його виконуватимуть. Водночас він зауважив, що не володіє інформацією щодо термінів.

Було оголошено, що президент доручив знайти рішення і, я думаю, відбулися в такому невеликому колі обговорення цього питання. Буде таке рішення – Повітряні сили будуть виконувати. Тут без варіантів. Про те, коли воно буде, я не маю такої інформації,

– сказав Ігнат.

Що цьому передувало

Голова держави нещодавно доручив Міноборони знайти рішення щодо тривалих повітряних тривог через МіГ-31. Він зауважив, що наш поточний рівень ППО "дає змогу дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни".

Зверніть увагу! Винищувач МіГ-31 є носієм ракет типу "Кинджал". Це гіперзвукова аеробалістична зброя.

Пізніше Зеленський пояснив своє рішення тим, що росіяни спеціально підіймають у небо МіГ-31 на кілька годин, щоб призупинити на цей проміжок часу економіку України та посіяти паніку серед населення. Після відбою повітряної тривоги окупанти знову підіймають цей винищувач, який літає та не стріляє. За словами президента, нашим військовим та правоохоронцям потрібно знайти спільне технологічне рішення, яке б дозволило людям відрізняти максимальну небезпеку від російських провокацій.

Що кажуть експерти

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко не так давно у коментарі 24 Каналу вказав на необхідність шукати гнучке рішення щодо пов'язаних з МіГ-31 тривог. Хоча ракета "Кинджал" летить дуже швидко у будь-який бік, загроза для кожної області може бути різною в залежності від відстані.

Експерт запропонував ввести в Україні систему різних кольорів. Вони могли б показувати той чи інший рівень загрози для кожного регіону.