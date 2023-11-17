Це можуть бути оголошення повітряної тривоги за допомогою різних кольорів, які означатимуть той чи інший рівень загрози у кожному регіоні. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
До теми Зеленський доручив шукати рішення, щоб тривоги через МІГи не паралізували країну
Потрібне гнучке рішення
Олександр Мусієнко зазначив, що потрібно шукати рішення відповідно до того, що може бути градація рівня загроз, зважаючи на те, де перебуває МіГ. Ракета "Кинджал" летить дуже швидко у будь-який бік, але загроза для кожної області різна.
Якщо він літає у районі Чорного моря, зрозуміло, що для Херсона чи Миколаєва у цей час загрози більші, ніж, наприклад, для Луцька з точки зору відстані. Тому, на мою думку, важливо знайти гнучкий спосіб, враховувати, де перебуває МіГ. Можливо, прирівнювати його польоти як польоти тактичної авіації вздовж кордону,
– сказав він.
Пошук альтернативи затяжним повітряним тривогам складний, тому що неможливо передбачити, чи буде пуск ракети "Кинджал" по території України. Однак можна знайти формулу за допомогою кольорів тривоги.
"Наприклад, червоний – це найвищий рівень загрози, тому треба перебувати в укритті. Жовтий – це можливий. Якщо він буде, то оперативно переходить у червоний, потрібно одразу йти в укриття. Зелений – є тривога, що літає МіГ, щоб було усвідомлення: якщо будуть пуски ракет, то може бути і червоний рівень", – припустив військовий експерт.
Вильоти МіГ-31К: головне
- У жовтні 2023 року кремлівський диктатор Владімір Путін заявив, що російські МіГ-31К патрулюватимуть нейтральний простір над Чорними морем. Ці літаки озброєні ракетами "Кинджал".
- Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що патрулювання МіГ-31К нічого не змінить для Сил оборони України. Російські літаки все одно патрулюють у Чорному морі та загрожують Україні з Півдня та Півночі ракетами й авіабомбами різного типу.
- Як пояснив речник, повітряні тривоги в Україні можуть тривати і понад три години, бо під час вильотів МіГ-31 росіяни дозаправляють його у повітрі.
- Ігнат заявив, що рішення щодо того, чи скасовувати повітряну тривогу на час тривалих польотів російських винищувачів МіГ-31К, може ухвалити виключно вище керівництво держави. Однак загроза є, бо "Кинджал", запущений з МіГ-31К, може долетіти до будь-якої точки України.
- Президент України Володимир Зеленський доручив розв'язати цю проблему та шукати рішення, щоб тривоги через вильоти МІГ-31 не паралізували Україну.